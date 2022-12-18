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18 декабря, 21:10

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит минимум месяц из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис выбыл из-за травмы правого голеностопа, которую получил в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвера» (108:126), сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Дэвису потребуется минимум один месяц на восстановление, а клуб готовится к еще более длительному отсутствию звездного баскетболиста.

В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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