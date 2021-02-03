«Бостон» обыграл «Голден Стэйт», «Юта» победила «Детройт»

«Бостон» в матче регулярного сезона НБА обыграл «Голден Стэйт» (111:107).

В составе «воинов» 38 очков набрал защитник Стефен Карри, но этого не хватило для общего успеха.

Во втором матче дня «Юта» оказалась сильнее «Детройта» (117:105), 32 очка записал в свой актив Донован Митчелл.

Баскетбол. НБА

«Юта» — «Детройт» — 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28)

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 107:111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25)

3 февраля.