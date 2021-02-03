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«Индиана» разгромила «Мемфис», у Сабониса 32 очка

06:28
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«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Мемфис» (134:116).

Самый большой вклад в победу «Пэйсерс» внес центровой Домантас Сабонис, у гостей больше всех очков набрал защитник Диллон Брукс.

После этого матча «Индиана» стала четвертой на «Востоке», «Мемфис» остался шестым на «Западе».

НБА. Регулярный сезон

«Индиана» — «Мемфис» — 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)

3 февраля.

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