«Индиана» разгромила «Мемфис», у Сабониса 32 очка

«Индиана» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Мемфис» (134:116).

Самый большой вклад в победу «Пэйсерс» внес центровой Домантас Сабонис, у гостей больше всех очков набрал защитник Диллон Брукс.

После этого матча «Индиана» стала четвертой на «Востоке», «Мемфис» остался шестым на «Западе».

НБА. Регулярный сезон

«Индиана» — «Мемфис» — 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)

3 февраля.