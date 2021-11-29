Болельщики «Лейкерс» освистали центрового «Пистонс» Стюарта во время матча НБА

Болельщики «Лейкерс» освистали центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта во время матча регулярного чемпионата. Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась со счетом 110:106 в пользу хозяев.

Напомним, что во встрече «Лейкерс» — «Пистонс» (121:116) форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал центровой «Детройта», пытавшийся прорваться к сопернику. В результате оба игрока были удалены до конца встречи.

По итогам инцидента НБА отстранила форварда на одну игру, а центрового — на две.