Болельщики «Лейкерс» освистали центрового «Пистонс» Стюарта во время матча НБА
Болельщики «Лейкерс» освистали центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта во время матча регулярного чемпионата. Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась со счетом 110:106 в пользу хозяев.
Напомним, что во встрече «Лейкерс» — «Пистонс» (121:116) форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта при борьбе за подбор после штрафного броска и рассек ему бровь. Это спровоцировало потасовку на площадке, главным участником которой стал центровой «Детройта», пытавшийся прорваться к сопернику. В результате оба игрока были удалены до конца встречи.
По итогам инцидента НБА отстранила форварда на одну игру, а центрового — на две.
Методология
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