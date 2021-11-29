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33 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Детройт»

07:57
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Детройт» со счетом 110:106.

Самым результативным на паркете стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал 33 очка.

После этого матча «Лейкерс» с 10 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Детройт» с 4 победами — на 14-й строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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