Форвард «Детройта» Блэйк Гриффин считает, что «Клипперс» всегда будет лучше «Лейкерс» в Лос-Анджелесе. Ранее баскетболист выступал за «Клипперс».

— Для баскетбола в Лос-Анджелесе увлекательно то, что сделали «Лейкерс» и «Клипперс», но «Лейкерс» — такая сила, — цитирует The Los Angeles Times Гриффина. — Говорил это, когда еще играл здесь, не думаю, что «Клипперс» когда-нибудь отнимет у «Лейкерс» лидерство в городе, но, по крайней мере, они пытаются поднять конкуренцию и вступить в орьбу. Будет интересно за этим последить.

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