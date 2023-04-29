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29 апреля, 05:51

«Сакраменто» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт». Команды сыграют 7-й матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 апреля. «Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 99:118.
Фото USA Today Sports

«Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии стал равный — 3-3.

Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 29 очков.

Седьмой матч состоится 30 апреля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28)

Г: Карри (29), Томпсон (22), Уиггинс (13).

С: Монк (28), Фокс (26 + 11 передач), Мюррэй (15 + 12 подборов).

Счет в серии: 3-3.

баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Сакраменто Кингз
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