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Сегодня, 13:58

Баскетболист Ирвинг лишился крупного спонсорского контракта из-за скандальных высказываний

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство компании Nike объявило о том, что приостанавливает сотрудничество с баскетболистом «Брулкина» Кайри Ирвингом, а его новая именная модель Kyrie 8 не будет выпущена, сообщает ESPN.

По информации Forbes, Кайри Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

Клуб дисквалифицировал игрока как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Ранее стало известно, что Ирвинг и «Бруклин» договорились пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы. Однако «Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги.

Элон Маск, Кайри Ирвинг, Канье Уэст. Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск

БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
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