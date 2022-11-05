Баскетболист Ирвинг лишился крупного спонсорского контракта из-за скандальных высказываний

Руководство компании Nike объявило о том, что приостанавливает сотрудничество с баскетболистом «Брулкина» Кайри Ирвингом, а его новая именная модель Kyrie 8 не будет выпущена, сообщает ESPN.

По информации Forbes, Кайри Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

Клуб дисквалифицировал игрока как минимум на 5 матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Ранее стало известно, что Ирвинг и «Бруклин» договорились пожертвовать 500 тысяч долларов на образовательные программы. Однако «Антидиффамационная лига» отказалась принимать деньги.