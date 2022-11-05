Адетокунбо — о победе над «Миннесотой»: «Я счастлив, что мы вырабатываем хорошие привычки»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА над «Миннесотой» (115:102).

«Здорово быть частью этого. Я очень рад быть в команде, с которой мы можем начать сезон с таким счетом. Я счастлив, что мы вырабатываем хорошие привычки», — приводит ESPN слова 27-летнего форварда.

Матч прошел в пятницу, 4 ноября. Напомним, что Адетокунбо в этой встрече оформил трипл-дабл.