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Сегодня, 16:05

Адетокунбо — о победе над «Миннесотой»: «Я счастлив, что мы вырабатываем хорошие привычки»

Алина Савинова
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НБА над «Миннесотой» (115:102).

«Здорово быть частью этого. Я очень рад быть в команде, с которой мы можем начать сезон с таким счетом. Я счастлив, что мы вырабатываем хорошие привычки», — приводит ESPN слова 27-летнего форварда.

Матч прошел в пятницу, 4 ноября. Напомним, что Адетокунбо в этой встрече оформил трипл-дабл.

Источник: https://www.espn.com/nba/story/_/id/34951600/giannis-antetokounmpo-not-taking-bucks-8-0-start-granted
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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