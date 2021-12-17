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НБА хотела разрешить выступать заболевшим коронавирусом игрокам без симптомов болезни

17:29

НБА и профсоюз игроков договорились внести изменения в протокол по здоровью и безопасности, сообщает The Athletic.

По информации источника, одним из рассматриваемых вариантов было не включать в протокол игроков, которые заболели коронавирусом, но не испытывают симптомы болезни, и разрешить им продолжать выступать.

Однако ассоциация приняла решение ужесточить протокол, включив в него ежедневное тестирование игроков. Также игроки, тренеры и сотрудники клубов должны будут использовать маски на скамейке, в раздевалке, тренажерном и тренировочном зале и во время перемещения в составе команды.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/3020785/2021/12/16/how-will-nba-deal-with-rising-covid-cases-among-players-as-omicron-spreads-and-what-does-it-mean-for-players/

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Карен Саркисян все материалы автора
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