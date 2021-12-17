НБА хотела разрешить выступать заболевшим коронавирусом игрокам без симптомов болезни
НБА и профсоюз игроков договорились внести изменения в протокол по здоровью и безопасности, сообщает The Athletic.
По информации источника, одним из рассматриваемых вариантов было не включать в протокол игроков, которые заболели коронавирусом, но не испытывают симптомы болезни, и разрешить им продолжать выступать.
Однако ассоциация приняла решение ужесточить протокол, включив в него ежедневное тестирование игроков. Также игроки, тренеры и сотрудники клубов должны будут использовать маски на скамейке, в раздевалке, тренажерном и тренировочном зале и во время перемещения в составе команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/3020785/2021/12/16/how-will-nba-deal-with-rising-covid-cases-among-players-as-omicron-spreads-and-what-does-it-mean-for-players/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю