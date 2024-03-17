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Айзея Томас подпишет 10-дневный контракт с «Финиксом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас планирует вернуться в НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По данным источника, 35-летний американец подпишет пробный 10-дневный контракт с «Финиксом».

Айзея Томас — двукратный участник Матча звезд НБА, в последний раз он выступал в лиге в 2022 году в составе «Шарлотт».

6 марта 2024 года Томас подписал контракт с фарм-клубом «Юты» — «Солт-Лейк-Сити». Баскетболист провел за команду 4 матча в Лиге развития, набирая в среднем 33 очка за игру при 45 процентах реализованных трехочковых бросков.

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