Форвард «Вашингтона» Дени Авдия выбыл до конца сезона из-за микротрещины в правом голеностопном суставе, полученной в игре регулярного чемпионата с «Голден Стэйт», информирует ESPN.

Авдия во время встречи неудачно приземлился на ногу. Как отмечается, операция не потребуется, но восстановление 20-летнего дебютанта лиги займет 2-3 месяца.

В 54 матчах израильтянин в среднем за игру набирал 6,3 очка и делал 4,8 подбора.