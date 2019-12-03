«Атланта» (5-16) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Голден Стэйт» (4-18) — 104:79.

В параллельной встрече «Милуоки» (18-3) разгромил «Нью-Йорк» (4-17) — 132:88. Дабл-дабл из 29 очков и 15 подборов оформил форвард «оленей» Яннис Адетокунбо.

В еще одном матче «Мемфис» (6-14) дома проиграл «Индиане» (13-7) — 104:117.

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«Атланта» — «Голден Стэйт» — 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)

3 декабря.

3 декабря.

«Мемфис» — «Индиана» — 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)

3 декабря.

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