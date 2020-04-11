Арена команды НБА «Орландо» станет складом для медицинского оборудования

Арена команды НБА «Орландо» «Эмвэй Центр» станет складом для медицинского оборудования, которое будет использоваться при лечении заболевших коронавирусом, сообщает официальный сайт НБА.

— В ходе общения с властями Орландо мы заметили, что у города есть необходимость в месте, где можно разместить медицинское оборудование, — цитирует пресс-служба лиги генерального директора «Орландо» Алекса Мартинса. — Для нашего клуба большая честь посотрудничать с городом и помогать в эксплуатации арены, чтобы удовлетворить потребности общества.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.