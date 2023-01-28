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28 января, 08:17

Ануноби получил травму в матче с «Голден Стэйт»

Мария Гусева
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Форвард «Торонто» О Джи Ануноби не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт». После неудачного падения 25-летний британец был вынужден покинуть площадку.

Как сообщает TSN, игрок повредил кисть, но ему удалось избежать перелома. Первоначальный диагноз — растяжение связок.

В этой встрече Ануноби сыграл 9 минут 59 секунд и набрал 1 очко и сделал 1 передачу. Всего в сезоне он сыграл 45 матчей, набирая в среднем по 16,9 очка, делая 5,5 подбора и 2,0 передачи.

НБА
БК Торонто Рэпторз
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