Ануноби получил травму в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Торонто» О Джи Ануноби не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА против «Голден Стэйт». После неудачного падения 25-летний британец был вынужден покинуть площадку.

Как сообщает TSN, игрок повредил кисть, но ему удалось избежать перелома. Первоначальный диагноз — растяжение связок.

В этой встрече Ануноби сыграл 9 минут 59 секунд и набрал 1 очко и сделал 1 передачу. Всего в сезоне он сыграл 45 матчей, набирая в среднем по 16,9 очка, делая 5,5 подбора и 2,0 передачи.