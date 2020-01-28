«Алексу, одному из величайших». Подарок Брайанта для Овечкина

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарки, которые ее муж получил от легендарного баскетболиста «Лейкерс» и сборной США Коби Брайанта.

В доме россиянина хранятся подписанные майка и кроссовки Брайанта.

Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Трагедия произошла недалеко от Лос-Анджелеса, в городе Калабасас.

На борту также была его дочь — 13-летния Джианна. Все 9 человек, которые находились в вертолете, погибли.