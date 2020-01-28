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«Алексу, одному из величайших». Подарок Брайанта для Овечкина

09:59
Подарки Александра Овечкина от Коби Брайанта. Фото Instagram. Подарки Александра Овечкина от Коби Брайанта. Фото Instagram. Подарки Александра Овечкина от Коби Брайанта. Фото Instagram.
Подарки Александра Овечкина от Коби Брайанта. Фото Instagram.
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Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подарки, которые ее муж получил от легендарного баскетболиста «Лейкерс» и сборной США Коби Брайанта.

В доме россиянина хранятся подписанные майка и кроссовки Брайанта.

Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Трагедия произошла недалеко от Лос-Анджелеса, в городе Калабасас.

На борту также была его дочь — 13-летния Джианна. Все 9 человек, которые находились в вертолете, погибли.

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