Алексей Швед: "Не слежу за НБА. Ночью надо спать"

Защитник "Химок" Алексей Швед сказал, что не смотрит матчи НБА.

– "Орландо" и "Бруклин" впервые за долгое время вышли в плей-офф. Команды реально прибавили?

– Честно, я не слежу за НБА. В Инстаграме смотрю короткие отчеты и даже не знаю, кто вышел в плей-офф, а кто нет.

– И за своими бывшими командами не следите?

– Нет. У нас бывает по три игры в неделю, много тренировок. Поэтому ночью мне надо спать, а не смотреть баскетбол, - цитируют Шведа "Известия".

Все про НБА - здесь.