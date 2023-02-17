Адетокунбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (112:100) игрок за 9 минут, что он провел на площадке отдал, 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274.

Таким образом, грек побил рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3 272 передач в форме «Милуоки».

Отметим, что Адетокунбо получил травму в матче против «Чикаго». Теперь его участие в Матче звезд НБА находится под вопросом.