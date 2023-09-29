Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 16:37

Адетокунбо об обмене Лилларда на Холидэя: «Противоречивый день для Милуоки»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал обмен в результате, которого «Бакс» обменяли защитника Дрю Холидэя на разыгрывающего «Портленда» Дэмиена Лилларда.

«Противоречивый день для Милуоки. Вы получаете Дэйма, потрясающего игрока, но одновременно теряете отличного человека в лице Дрю. Холидэй привел нас туда, куда мы так долго стремились... Я в этом деле уже 10 лет. Понимаю, что это бизнес. Дрю всегда будет моим братом. Он один из лучших людей, которых я встречал.

Но мы должны сосредоточиться на цели — победе в чемпионате. Дэйм хочет этого. Он жаждет победы и будет подталкивать нас вперед. Я очень рад, что он в нашей команде", — цитирует Ядетокунбо Bleacher Report.

ESPN: Лиллард станет игроком «Милуоки» в результате обмена с участием «Финикса»

БК Милуоки Бакс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
Яннис Адетокунбо
0
Читайте также
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека угрожал покончить с собой во Франции
Медведев обыграл Пола и поругался с судьей в первом круге в Пекине
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч звезд НБА в 2025 году пройдет на арене «Голден Стэйт»
Новости
RSS RSS
Все новости