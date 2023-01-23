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Сегодня, 03:58

Адетокунбо и Миддлтон могут вернуться на площадку в матче «Милуоки» с «Детройтом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Бакс» Крис Миддлтон близки к возвращению после травмы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Оба баскетболиста могут принять участие в матче регулярного чемпионата НБА против «Детройта», который состоится 24 января (начало — в 3.00 мск).

Адетокунбо пропустил пять последних матчей «Милуоки» из-за проблем с коленом, Миддлтон не выходил на паркет с 16 декабря, у него также повреждение колена.

БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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