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«Нью-Орлеан» уступил «Майами» и потерпел четвертое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» проиграл «Майами» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 96:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайлер Хирро, набравший 26 очков.

«Нью-Орлеан» потерпел четвертое поражение подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 100:96 (23:32, 18:15, 28:25, 31:24)

М: Хирро (26), Адебайо, Батлер (оба — 18)

Н: Мерфи (17), Валанчюнас (14 + 16 подборов), Макколлум (13)

22 января. Майами. «FTX Arena».

БК Майами Хит
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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