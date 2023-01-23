«Нью-Орлеан» уступил «Майами» и потерпел четвертое поражение подряд
«Нью-Орлеан» проиграл «Майами» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 96:100.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайлер Хирро, набравший 26 очков.
«Нью-Орлеан» потерпел четвертое поражение подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Нью-Орлеан» — 100:96 (23:32, 18:15, 28:25, 31:24)
М: Хирро (26), Адебайо, Батлер (оба — 18)
Н: Мерфи (17), Валанчюнас (14 + 16 подборов), Макколлум (13)
22 января. Майами. «FTX Arena».
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