"Миннесота" снова проиграла дома, 29 очков Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Лейкерс"

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Миннесота" на своей площадке уступила "Далласу" – 75:98. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Чендлер Парсонс, набравший 22 очка. Для "волков" это поражение стало уже восьмым подряд в родных стенах.

В другом поединке "Лейкерс" на выезде уступил "Нью-Орлеану" – 80:96. Лучшим игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Лидер калифорнийцев Коби Брайант занес в свой актив 14 баллов за результативность, реализовав лишь шесть своих бросков с игры из 14 нанесенных и лишь один трехочковый из пяти. Для его команды это поражение стало шестым подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Даллас" – 75:98 (21:24, 17:35, 19:16, 18:23)

М: Уиггинс (18), Т. Янг (14 + 11 подборов), Пекович (14).

Д: Парсонс (22), Новицки (16 + 9 подборов).

"Нью-Орлеан" – "Лейкерс" – 96:80 (22:20, 21:24, 26:24, 27:12)

Н: Э. Дэвис (29 + 8 подборов), Т. Эванс (19), Э. Гордон (17 + 10 передач), Пондекстер (12).

Л: Дж. Хилл (15 + 13 подборов), Брайант (14 + 7 подборов), Эллингтон (12).