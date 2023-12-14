7 игроков получили технические фолы после потасовки в матче «Милуоки» — «Индиана»

Семь игроков получили технические фолы после потасовке в матче регулярного чемпионата НБА между «Милуоки» и «Индианой». «Бакс» победили «Пэйсерс» со счетом 140:126.

В начале четвертой четверти форвард «Индианы» Аарон Несмит грубо уложил на паркет лидера «Милуоки» Янниса Адетокунбо. После чего за грека вступили его одноклубники и началась массовая потасовка. Тяжелый форвард «Милуоки» Бобби Портис был удален с матча.

Адетокунбо набрал за игру рекордные в истории «Бакс» 64 очка. После матча форвард захотел забрать себе мяч в качестве сувенира, но игроки «Индианы» унесли его с собой в раздевалку, чем вызвали гнев Адетокунбо.