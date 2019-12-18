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42 очка Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Нью-Йорком»

06:29
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«Индиана» на своем паркете обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (105:102). «Пэйсерс» прервали семиматчевую серию побед команды из Лос-Анджелеса.

В других встречах «Нью-Йорк» одолел «Атланту» (143:120), несмотря на 42 очка Троя Янга, а «Шарлотт» переиграл «Сакраменто» (110:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Лейкерс» — 105:102 (24:28, 26:24, 28:24, 27:26)

И: Сабонис (26 + 10 подборов), Тернер (16), Брогдон (14).

Л: Ховард (20), Джеймс (20), Брэдли (13).

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 110:102 (26:21, 27:26, 27:32, 30:23)

Ш: Монк (23 + 10 подборов), Зеллер (17), Уильямс (16).

С: Фокс (19), Бэгли (14), Хилд (14), Барнс (14).

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 143:120 (41:27, 36:26, 32:31, 34:36)

Н: Барретт (27), Робинсон (22 + 13 подборов), Моррис (22).

А: Янг (42), Хантер (19), Картер (15).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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