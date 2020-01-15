39 очков Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Атланты»

«Атланта» на своем паркете переиграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (123:110). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Санс» Девин Букер, набравший 39 очков.

В другой встрече «Бруклин» уступил «Юте», несмотря на 32 очка Кайри Ирвинга.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Юта» — 107:118 (26:30, 19:29, 29:29, 33:30)

Б: Ирвинг (32 + 11 передач), Динудди (17), Харрис (13).

Ю: Инглс (27), Митчелл (25), Гобер (22 + 18 подборов).

«Атланта» — «Финикс» — 123:110 (28:25, 28:26, 28:32, 39:27)

А: Янг (36 + 10 передач), Хертер (23 + 15 подборов), Коллинз (22 + 10 подборов).

Ф: Букер (39), Эйтон (20 + 10 подборов), Бриджес (15).

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