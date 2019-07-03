39-летний Джефферсон планирует возобновить карьеру

Бывший чемпион НБА в составе "Кливленда" Ричард Джефферсон хотел бы поиграть в лиге еще один сезон.

- После тонны слухов хотел бы официально объявить, что возобновляю карьеру. Я хотел бы поиграть в баскетбол еще один год, - написал Джефферсон в Twitter.

Нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре прошлого года. 39-летний Джефферсон провел в НБА 17 сезонов.

I’d like to formally announce after a ton of speculation I’m coming out of retirement. I’d like to play basketball one more year @wojespn — Richard Jefferson (@Rjeff24) July 3, 2019

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