09:04 | Баскетбол — НБА

39-летний Джефферсон планирует возобновить карьеру

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Бывший чемпион НБА в составе "Кливленда" Ричард Джефферсон хотел бы поиграть в лиге еще один сезон.

- После тонны слухов хотел бы официально объявить, что возобновляю карьеру. Я хотел бы поиграть в баскетбол еще один год, - написал Джефферсон в Twitter.

Нападающий объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре прошлого года. 39-летний Джефферсон провел в НБА 17 сезонов.

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