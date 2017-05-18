38 очков Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Бостон"

"Кливленд" на выезде обыграл "Бостон" в первом матче 1/2 финала плей-офф НБА - 117:104. Первую половину игры "Кавальерс" выиграл с преимуществом в 22 очка. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 38 очков. Следующий поединок между командами состоится на площадке "Селтикс" 20 мая.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
"Бостон" - "Кливленд" - 104:117 (19:30, 20:31, 36:31, 29:25)
Б: Краудер (21), Брэдли (21), Томас (17+10 передач)
К: Джеймс (38), Лав (32+12 подборов), Томпсон (20), Ирвинг (11).
Aleksej_21
А где болелы Бостона?Уж как они "кричали",что Бостон станет победителем хотя бы Востока!С такой игрой удивлен,что они играют в финале конференции.Думаю 1победа это их максимум в этой серии.
16:55 18 мая
spadin
FINIX Посмотрите состав Бостона в 2010-где были Гарнет,Пирс,Р.Аллен,Рондо,Р.Уоллес-и сравните его с нынешним где после малыша Томаса главной звездой идет Хорфорд.Другие команды в пример ставить не буду а то перечислять придется очень долго.
16:45 18 мая
Читатель.
Вопрос - кто из двух команд первый проиграет матч до большого финала - по-прежнему актуален ;)
12:39 18 мая
msdan
FINIX Личностей вам не хватает? А Яннис? А Дэвис? Тот же Расс? Они-то кто? У них оруженосцов нет нормальных
12:27 18 мая
FINIX
Личностей вам не хватает? А Яннис? А Дэвис? Тот же Расс? Они-то кто?
11:55 18 мая
БигБосс
В одни ворота, все время вели. Все показатели примерно равные, кроме нарушений и соответственно штрафных. Джеймс все ближе к рекордам по очкам, штрафным, трехочковым попыткам, броскам с игры и их попыткам, возможно и перехватам. По минутам теоретически возможен, но это из области ненаучной фантастики. ИМХО после этого ПО станет первым еще по 5-6 позициям за всю историю ПО НБА.
09:33 18 мая
spadin
В профессиональном спорте личностей остается все меньше-уже идут финалы конференций и 2 команды идут без поражений-это из-за отсутствия настоящих лидеров в других командах-в ближайшее время вряд ли что-то изменится-потенциальных звезд не видно.
09:27 18 мая
khi
Ну что ж, будем ждать финальной серии и надеяться что Пачулия не врежется "случайно" в Леброна.
09:17 18 мая
khi
Посмотришь такой матч ПО и сразу понятно кто реальная звезда, а кто "сделанная". Если Бостон реально хочет что то выиграть то строить команду вокруг Айзеи Томаса как то ..., по крайне мере по этому ПО, он играет только в тех играх где у команду все летит, при этом в защите команда всегда играет без одного, напоминает ситуацию с Хюстоном. По игре даже сказать не чего, когда команды только выходили на площадку уже все знали кто выиграет в том числе и игроки Бостона.
09:14 18 мая
Тигрокрыс
Редакция, исправьте: Джеймс, Лав, Томпсон, Ирвинг играют в Кливленде, а не в Бостоне, и наиииборот...
08:11 18 мая
Dax222
Плей офф НБА уже чем то напоминает хоккей с мячом. Финал каждый год один и тот же!
07:41 18 мая
PvsZ
Мда. До финала в нынешней НБА ничего интересного нет. Вынос тел вперёд ногами продолжается.
06:47 18 мая