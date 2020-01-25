37 очков Уокера помогли «Бостону» обыграть «Орландо»

«Орландо» дома проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (98:109). В других встречах «Детройт» уступил «Мемфису» (112:125), а «Торонто» обыграл «Нью-Йорк» (118:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Бостон» — 98:109 (30:24, 27:29, 20:29, 21:27)

О: Фурнье (30), Вучевич (17 + 12 подборов), Гордон (12).

Б: Уокер (37), Хэйворд (22 + 14 подборов), Тайс (16).

«Детройт» — «Мемфис» — 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

Д: Роуз (22), Вуд (20), Михайлюк (14).

М: Джексон (29), Брукс (27), Морант (16 + 12 передач).

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 112:118 (28:20, 25:36, 26:29, 33:33)

Н: Дотсон (21), Моррис (21 + 10 подборов), Рэндл (20 + 11 подборов).

Т: Лаури (26), Сиакам (23), Пауэлл (16), Ванвлит (16).

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