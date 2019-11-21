33 очка Била помогли «Вашингтону» обыграть «Сан-Антонио»

«Вашингтон» на своем паркете выиграл у «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (138:132). 33 очка набрал атакующий защитник «Уизардз» Брэдли Бил.

В другой встрече «Филадельфия» одолела «Нью-Йорк» (109:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25)

Ф: Эмбиид (23 + 12 подборов), Симмонс (18 + 13 передач), Харрис (14).

Н: Моррис (22 + 13 подборов), Ниликина (17), Рэндл (17).

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34)

В: Бил (33), Смит (21), Бертанс (21).

С: Дерозан (31), Форбс (19), Гэй (18).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей