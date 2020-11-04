УНИКС обыграл «Венецию» в Кубке Европы

В матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу среди мужчин УНИКС дома победил «Венецию» (90:87).

В составе победителей самым результативным стал Джамар Смит — 20 очков. Дабл-дабл сделал Окаро Уайт — 12 очков и 10 подборов. У гостей с 23 очками лучшим снайпером стал Майкл Брамос.

Кубок Европы. Мужчины

Группа A

УНИКС (Россия) — «Венеция» (Италия) — 90:87 (21:19, 19:30, 29:17, 21:21)

4 ноября. Казань. «Баскет-Холл».