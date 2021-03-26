«Парма» вышла в полуфинал баскетбольного Кубка Европы

«Парма» 25 марта в 1/4 финала Кубка Европы обыграла болгарский «Балкан» (84:62).

Самым результативным игроком встречи стал снайпер пермского клуба Адас Юшкевичу, в активе которого 18 набранных очков.

Следующим соперником «Пармы» станет победитель в паре «Ирони» (Израиль) — «Ираклис» (Греция).

Кубок Европы. 1/4 финала

«Балкан» — «Парма» — 62:84 (11:19, 18:18, 16:27, 17:20)