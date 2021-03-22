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УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/4 финала Кубка Европы

21:10
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В первом матче 1/4 финала Кубка Европы по баскетболу среди мужчин УНИКС победил «Локомотив-Кубань» (94:88).

В составе победителей самым результативным стал Айзейя Кэнан — 17 очков. У «Локо-Кубани» 31 очко набрал Найджел Уильямс-Госс.

Второй матч состоится 25 марта.

Кубок Европы. Мужчины

1/4 финала

Первый матч

УНИКС (Россия) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 94:88 (18:25, 33:17, 17:20, 26:26)

22 марта. Казань. «Баскет-Холл».

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