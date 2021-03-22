Главный тренер УНИКСа Прифтис поделился ожиданиями от российского дерби в четвертьфинале Кубка Европы
14:47
Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис 22 марта в интервью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Кубка Европы против «Локомотива-Кубани».
«Это одна из сложнейших пар четвертьфиналов. Будут очень интересные игры. «Локо» — очень талантливая команда в нападении, против них действительно сложно защищаться. Нам нужно контролировать темп игры и постараться не дать им много забить. Очевидно, что нам нужно концентрироваться на защите. Подборы и дальние броски очень важны в подобных матчах», — заявил Прифтис.
Первый матч пройдет в понедельник, 22 марта в Казани. Начало — в 19.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/unics/?id=startuem-v-pleyoff-kubka-evropy-20202021
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