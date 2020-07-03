«Нижний Новгород» сыграет в Лиге чемпионов

Баскетбольная Лига чемпионов опубликовала полный список участников регулярного сезона-2020/21. Впервые за четыре года «Нижний Новгород» начнет турнир без квалификационных раундов, сообщает сайт российского клуба.

В регулярном сезоне Лиги чемпионов 32 команды делятся на четыре группы по восемь команд в каждой. Жеребьевка квалификационных раундов и групповой стадии состоится 15 июля, а старт 5 сезона турнира запланирован на 13 октября 2020 года.