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«Нижний Новгород» сыграет в Лиге чемпионов

3 июля 2020, 12:09
Список участников баскетбольной ЛЧ.
Список участников баскетбольной ЛЧ.
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Баскетбольная Лига чемпионов опубликовала полный список участников регулярного сезона-2020/21. Впервые за четыре года «Нижний Новгород» начнет турнир без квалификационных раундов, сообщает сайт российского клуба.

В регулярном сезоне Лиги чемпионов 32 команды делятся на четыре группы по восемь команд в каждой. Жеребьевка квалификационных раундов и групповой стадии состоится 15 июля, а старт 5 сезона турнира запланирован на 13 октября 2020 года.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32244

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