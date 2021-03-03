«Локомотив-Кубань» обыграл «Метрополитан 92» в Кубке Европы
3 марта 2021, 23:18
В матче ТОР 16 Кубка Европы по баскетболу «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Метрополитан 92» (83:61).
В составе победителей самым результативным стал Найджел Уильямс-Госс. В его активе 19 очков. У французского клуба с 15-ю очками лучшим снайпером стал Энтони Браун.
«Локо» занимает второе место в группе F. «Метрополитан 92» на первой позиции.
Кубок Европы. Мужчины
TOP 16 Группа F
«Метрополитан 92» (Франция) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 61:83 (14:22, 14:26, 15:19, 18:16)
3 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю