«Локомотив-Кубань» обыграл «Метрополитан 92» в Кубке Европы

В матче ТОР 16 Кубка Европы по баскетболу «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Метрополитан 92» (83:61).

В составе победителей самым результативным стал Найджел Уильямс-Госс. В его активе 19 очков. У французского клуба с 15-ю очками лучшим снайпером стал Энтони Браун.

«Локо» занимает второе место в группе F. «Метрополитан 92» на первой позиции.

Кубок Европы. Мужчины

TOP 16 Группа F

«Метрополитан 92» (Франция) — «Локомотив-Кубань» (Россия) — 61:83 (14:22, 14:26, 15:19, 18:16)

3 марта.