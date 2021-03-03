УНИКС одержал пятую победу подряд в топ-16 Еврокубка

В матче 5-го тура топ-16 Еврокубка УНИКС дома переиграл «Андорру» со счетом 85:63.

Казанский клуб, который ранее уже обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира, одержал пятую победу на этапе топ-16 и стал победителем группы H.

В заключительной встрече казанцы 10 марта сыграют с испанской «Гран Канарией».

Баскетбол

Кубок Европы. Мужчины

TOP 16 Группа H

УНИКС (Россия) — «Андорра» — 85:63 (23:17, 20:17, 13:15, 29:14)

3 марта. Казань. «Баскет-Холл».