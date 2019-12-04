Курское «Динамо» обыграло «Шопрон» в Евролиге

В матче группового этапа женской баскетбольной Евролиги «Динамо» (Курск) обыграло венгерский клуб «Шопрон» — 78:47.

В составе победителей самой результативной стала Ника Барич — 15 очков

«Динамо» набрало девять очков в шесть матчах и занимает второе место в группе В. У «Шопрона» восемь очков и третья позиция.

Евролига. Женщины

Группа B

«Динамо К» (Россия) — «Шопрон» (Венгрия) — 78:47 (22:10, 15:9, 19:16, 22:12)