Фридзон назвал самого опасного игрока «Эфеса» перед матчем Евролиги
Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».
«Сейчас «Эфес» показывает лучший баскетбол, тогда не было Ларкина, теперь он играет, мы к нему готовимся. Мы настраиваемся на бой и хотим выиграть. Тем более, болельщики будут на трибунах. Это придаст нам больше энергии. Я думаю, на данный момент мы показываем тот баскетбол, который хочет от нас тренер», — цитирует Фридзона официальный сайт «Зенита».
Матч «Зенит» — «Эфес» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент российский клуб занимает четвертое место в Евролиге, турки — седьмые.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/20/evroliga-zenit-anadolu-efes-prevyu/
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