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Фридзон назвал самого опасного игрока «Эфеса» перед матчем Евролиги

13:59
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Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Эфеса».

«Сейчас «Эфес» показывает лучший баскетбол, тогда не было Ларкина, теперь он играет, мы к нему готовимся. Мы настраиваемся на бой и хотим выиграть. Тем более, болельщики будут на трибунах. Это придаст нам больше энергии. Я думаю, на данный момент мы показываем тот баскетбол, который хочет от нас тренер», — цитирует Фридзона официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенит» — «Эфес» состоится сегодня, начало — в 20.00 (мск). На данный момент российский клуб занимает четвертое место в Евролиге, турки — седьмые.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/20/evroliga-zenit-anadolu-efes-prevyu/

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