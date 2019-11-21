Богдан Карайчич: «Это очень важная победа»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Богдан Карайчич после победы над «Лиможем» в матче регулярного чемпионата Кубка Европы назвал результат хорошим.

- Это очень важная победа, — цитирует пресс-служба клуба Карайчича. — Не могу сказать, что мы играли блестяще, но в нашей ситуации, каждый выигранный матч — это хороший результат. Самое главное, что после сегодняшнего игрового дня мы по-прежнему сохраняем шансы на продолжение борьбы в Еврокубке и выход в топ-16.