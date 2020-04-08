ФИБА приняла решение отменить чемпионаты Европы во всех возрастах

ФИБА отменила все чемпионаты Европы в разных возрастах, запланированные на лето, из-за пандемии коронавируса, о чем сообщила на своем официальном сайте.

Решением организации отменены 16 турниров в возрасте от 14 до 21 года. Все страны- хозяйки отмененных мероприятий будут главными претендентами на проведение чемпионатов в 2021 году, если не откажутся. Уточняется, что отбор на юниорские чемпионаты мира 2021 года пройдут с учетом рейтинга ФИБА.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек. По этой причине в мире отменены практически все спортивные соревнования.