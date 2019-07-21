Валттери Боттас: "Психолог мне не нужен"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас заявил, что не собирается следовать примеру Нико Росберга и обращаться за помощью психолога.

"Не думаю, что мне это поможет. Каждый спортсмен и каждый человек - индивидуальность, - приводит слова Боттаса Motorsport. - Люди нуждаются в поддержке со стороны, но у меня есть близкие, с которыми я могу поговорить.

Обычно я решаю все проблемы сам. И не вижу смысла в обращении к психологу в данный момент. Понимаете, я не Нико, я Валттери, и я знаю, что полезно для меня».

Чемпион мира-2016 Нико Росберг прежде признавался, что опередить Льюиса Хэмилтона в борьбе за первое место ему помогло в том числе и общение со спортивным психолгом.