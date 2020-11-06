В «Хаас» все еще не исключают приглашения Шварцмана в команду

Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер заявил, что не исключает возможности перехода в команду российского пилота Роберта Шварцмана.

— Мы, пожалуй, хотим сфокусироваться на молодых пилотах в следующем году, — приводит GrandPX слова Штайнера. — Мы хотим сохранить состав гонщиков и в 2022 году, следующий сезон станет фундаментом для будущего. Мик Шумахер, по всей видимости, или станет чемпионом «Формулы-2», или займет второе место, Роберт Шварцман будет на четвертом-пятом месте. Оба этих спортсмена, бесспорно, входят в наш список кандидатов.

Ранее появлялась информация о том, что места боевых пилотов в американской команде с 2021 года займут Мик Шумахер и другой российский гонщик Никита Мазепин.