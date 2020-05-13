Тото Вольфф: «Мерседес» не может игнорировать Феттеля»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о решении «Феррари» расстаться с Себастьяном Феттелем. Для немецкого пилота текущий сезон будет последним в составе команды.

— Себастьян — прекрасный пилот, отличный человек и обогатит собой любую команду, — приводит слова Вольффа DPA. — Глядя в будущее, мы отдаем приоритет своим нынешним пилотам. Но, конечно, не можем игнорировать нынешнюю ситуацию.