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Тото Вольфф: «Феттель в «Мерседесе»? Нельзя взять и отказать четырехкратному чемпиону «Формулы-1»»

11:28

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф не исключает возможность перехода в команду Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года.

— Нельзя просто взять и отказать четырехкратному чемпиону «Формулы-1», — приводит Sky Sports слова Вольффа. — У «Мерседеса» отличный состав пилотов, плюс мы довольны гонщиком нашей программы Джорджем Расселлом. Тем не менее, не учитывать кандидатуру Феттеля нельзя. Никто не знает, как могут развиваться события. Вдруг кто-то из наших пилотов внезапно решит уйти? Тогда у нас появится свободное место. Именно поэтому я не хочу заявлять сейчас, в июне, что Феттель к нам точно не придет. Нельзя сбрасывать такого пилота со счетов. Безусловно, мы сосредоточены на наших гонщиках, но рассматриваем и другие варианты.

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