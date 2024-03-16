Штайнер заявил, что посадил бы Бермана за руль болида команды «Формулы-1»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил дебютное выступление 18-летнего британского автогонщика Оливера Бермана за «Феррари» в «Формуле-1».

Берман в этом сезоне дебютировал в «Королевских гонках» на «Гран-при Саудовской Аравии». Он заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который перенес операцию по удалению аппендикса. В своей дебютной гонке в «Формуле-1» британец занял седьмое место.

«И я был очень впечатлен тем, насколько он был спокоен. Он дал себе время на адаптацию и никуда не спешил. Вероятно, это связано с его бэкграундом, с особенностями воспитания в его семье. Берман является участником молодежной Академии «Феррари» и понимает, что если хорошо себя проявит, то его ждет светлое будущее в «Формуле-1», — приводит пресс-служба «Ф-1» слова Штайнера.

Также он отметил, что предоставил бы место Берману за рулем болида команды «Формулы-1».

«Основываясь на его выступлении на этапе в Джидде и том, что я видел на свободных заездах в «Хаасе», я бы посадил его за руль болида одной из команд. Конечно, нужно видеть всю картину — но да, он бы точно был претендентом на место в команду», — добавил специалист.

В прошлом году Берман провел пятничные тренировки в составе «Хааса» на «Гран-при Мексики» и «Гран-при Абу-Даби», сменив за рулем Нико Хюлькенберга.