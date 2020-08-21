Шарль Леклер: «Я доволен тем, как для меня складывается этот сезон»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что доволен своими выступлениями в сезоне-2020, несмотря на тяжелый старт для команды.

— Не думаю, что стал лучше выступать в квалификациях, — цитирует Planet F1 Леклера. — По крайней мере, я стараюсь прибавить в этом аспекте. По большей части, гонки мне удаются, поэтому я счастлив по поводу того, как складывается этот сезон. В основном, я улучшил работу с шинами по сравнению с прошлым годом. В конце прошлого года я честно признался себе, что работа с резиной — мое самое слабое место. В начале года я много работал над этим аспектом во время зимних тестов, и у меня получилось сделать действительно большой шаг вперед.

После шести этапов «Формулы-1» на счету Леклера 45 очков, он занимает 4-е место в личном зачете.