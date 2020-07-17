Шарль Леклер: «Не думаю, что сейчас «Феррари» способна бороться за место на подиуме»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о болиде команды в сезоне-2020.

— Я реалист и понимаю, что в данный момент у нас проблемы с двигателем, — цитирует Autosport.com Леклера. — Не думаю, что сейчас мы способны бороться за место на подиуме, но мы постараемся это изменить. Мы в «Феррари» упорно трудимся, чтобы изменить ситуацию. В прошлом году у нас были проблемы на трассе в Венгрии, но теперь у нас другая машина. Надеюсь, что «Феррари» помогут изменения, которые были внесены в баланс болида. Тем не менее, я сомневаюсь, что картина будет сильно отличаться от той, что была неделю назад.

«Гран-при Венгрии» пройдет с 17 по 19 июля.