Шарль Леклер: «Надеюсь на чемпионство»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассчитывает на успех в ближайших двух сезонах. Монегаск поставил себе цель выиграть чемпионат мира.

— Конечно, я надеюсь, что в 2020 году смогу выиграть титул. Но смогу подождать и до 2021 года, если там удастся выступить успешнее, — цитирует Autosport Леклера. — Это будет очень сложно. Нынешний год будет очень важным, команды вложат огромные деньги, потому что с 2021 года вступит в силу бюджетный лимит. Постараюсь быть максимально готовым к следующему сезону. Надеюсь, что у нас получится построить хорошую машину и выиграть чемпионат. Конечно, это слишком оптимистичная цель, но я всегда стремлюсь к максимуму.