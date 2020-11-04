Шарль Леклер: «Был бы рад, если бы Мик Шумахер перешел в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер — о потенциальном переходе Мика Шумахера в «Формулу-1».

— Было бы здорово, если бы Мик перешел в «Феррари», — приводит Bild слова Леклера. — Почему нет? Однажды это может случиться. Конечно, решать не мне, но я был бы рад его приходу в команду. Мик — замечательный гонщик, надеюсь, мы увидим его в паддоке «Формулы-1» в следующем году.

Мик Шумахер — сын легендарного немецкого пилота, семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, который провел большую часть карьеры в «Феррари».