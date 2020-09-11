Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что хочет остаться в «Формуле-1» и подписать контракт с новой командой на 2 года.

— Выбор команды основывался не на уровне моих выступлений, так что я, как гонщик, мало что мог сделать, — приводит GPBlog слова Переса. — Я бы мог взять перерыв на год, но сейчас мой приоритет — подписание двухлетнего контракта, чтобы остаться в «Формуле-1» до 2022 года. Было бы неплохо освоиться в новой команде в 2021 году, чтобы стать сильнее в 2022 году. Я не думаю, что сейчас возможно вернуться на прежний уровень, пропустив год, так что перерыв в карьере — не лучшая идея. Если мне и правда придется взять перерыв, то это скорее приблизит меня к завершению карьеры.

Ранее стало известно, что Перес покинет «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020, его место займет четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель.